Domagoj Vida'dan Boğaz'da kutlamaya çağrı

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Domagoj Vida, taraftarlara mesaj gönderdi.
Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından Boğaz'da teknelerle yapılan kutlamaya gönderme yapan Vida, taraftarlara çağrıda bulundu.
Domagoj Vida "Beşiktaş'ın büyük taraftarı, sizi Boğaz'a bekliyoruz." diyerek taraftarları kutlamaya çağırdı.
Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından Boğaz'da teknelerle yapılan kutlamaya gönderme yapan Vida, taraftarlara çağrıda bulundu.
Domagoj Vida "Beşiktaş'ın büyük taraftarı, sizi Boğaz'a bekliyoruz." diyerek taraftarları kutlamaya çağırdı.