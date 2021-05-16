Domagoj Vida'dan Boğaz'da kutlamaya çağrı

Beşiktaşlı Domagoj Vida, siyah-beyazlı taraftarlara şampiyonluk kutlaması için haber yolladı.

Haber; Sporx.com
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Domagoj Vida'dan Boğaz'da kutlamaya çağrı
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16 Mayıs 2021 00:25
Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Domagoj Vida, taraftarlara mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından Boğaz'da teknelerle yapılan kutlamaya gönderme yapan Vida, taraftarlara çağrıda bulundu.

Domagoj Vida "Beşiktaş'ın büyük taraftarı, sizi Boğaz'a bekliyoruz." diyerek taraftarları kutlamaya çağırdı.


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