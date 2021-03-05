Djaniny 40 günlük gol orucunu bozdu

23 Ocak'taki Gençlerbirliği maçından bu yana ligde rakip fileleri havalandıramayan Djaniny Semedo, Kasımpaşa karşısında şanssızlığını kırdı.



İlk yarıda kendi kazandığı topu şık bir vuruşla ağlara yollayan 29 yaşındaki forvet, sonraki bölümlerde ise yakaladığı 3 net fırsatta ağları havalandıramadı. Ligde tam 6 karşılaşma, yani 40 gün sonra gol sevinci yaşayan Djaniny, toplamda 4. kez Bordo-Mavili formayla fileleri sarstı.



