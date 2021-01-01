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Dirk Nowitzki'nin forma emekliliği, 5 Ocak'ta!

Dallas Mavericks'in, efsane oyuncusu Dirk Nowitzki'nin 41 numaralı formasını, 5 Ocak'ta Golden State Warriors ile oynayacağı maçta emekliye ayırması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, efsane oyuncusu Dirk Nowitzki'nin 41 numaralı formasını, 5 Ocak'ta Golden State Warriors ile oynayacağı maçta emekliye ayırması bekleniyor.

Mavericks tarihindeki en büyük oyuncu olarak görülen Nowitzki, takımın sayı, ribaund, blok, oynanan maç, dakika, serbest atış gibi istatistiksel kategorilerinde lider konumunda.

Şu anda ekipte özel danışman olarak çalışan NBA efsanesi, 21 yıllık NBA kariyerini Dallas'ta geçirmiş ve 2011'deki NBA şampiyonluğu başta olmak üzere, takımın temel taşı olarak birçok başarı kazanmıştı.


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