Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de rekor kıracak

Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de sezon başından beri takımın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.



Pelkas, bu sezon ligde 7 kez ağları sarsıp, 8 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki en iyi sezonunu 2017-18'de PAOK'ta geçirmiş ve ligi 8 gol 7 asistle bitirmişti.



Yıldız futbolcu, kalan 3 maçta 2 kez daha ağları sarsarsa kariyerinde en fazla lig golü attığı sezonu yaşamış olacak.



