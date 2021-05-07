Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de rekor kıracak

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dimitris Pelkas, kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

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Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de rekor kıracak
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07 Mayıs 2021 10:20
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de sezon başından beri takımın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

Pelkas, bu sezon ligde 7 kez ağları sarsıp, 8 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki en iyi sezonunu 2017-18'de PAOK'ta geçirmiş ve ligi 8 gol 7 asistle bitirmişti.

Yıldız futbolcu, kalan 3 maçta 2 kez daha ağları sarsarsa kariyerinde en fazla lig golü attığı sezonu yaşamış olacak.

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