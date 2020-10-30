Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!

Yunanistan'ın basketbol devi Panathinaikos'un sahibi ve başkanı olan Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi.

, Fotoğraf; AA
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Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!
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30 Ekim 2020 18:08
Panathinaikos'un hisselerinin büyük kısmının sahibi olan Dimitris Giannakopoulos, dün akşam yaşadığı göğüs ağrıları şikayetinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Giannakopoulos'a yapılan kontrollerin ardından Panathinaikos'un sahibinin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Gelen son bilgilere Giannakopoulos'un şu anki durumu stabil ve tedavisine devam ediliyor.



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