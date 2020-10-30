Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!

Panathinaikos'un hisselerinin büyük kısmının sahibi olan Dimitris Giannakopoulos, dün akşam yaşadığı göğüs ağrıları şikayetinden sonra hastaneye kaldırıldı.



Yunan basınında yer alan haberlere göre; Giannakopoulos'a yapılan kontrollerin ardından Panathinaikos'un sahibinin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.



Gelen son bilgilere Giannakopoulos'un şu anki durumu stabil ve tedavisine devam ediliyor.



