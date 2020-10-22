Dilaver Mutlu: 'Son dakikada kazanmak güzel'

TFF 1. Lig'de Bursaspor'u 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Son dakika golüyle de olsa kazanmak güzel." dedi.



Mutlu, maçta sonra katıldığı basın toplantısında, iyi oynamalarına rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydetti. Bursaspor karşısında kazanarak iyi oyunlarının karşılığını 3 puanla aldıklarını belirten Mutlu, şöyle konuştu:



"Bu galibiyet takımımız adına çok motive edici oldu. İnşallah bundan sonraki haftalarda galibiyet serilerini veya kaybetmeme serilerini yakalayıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Takımımızın oyunundan memnunuz. Son dakika golüyle de olsa kazanmak güzel."



- Fazlı Tan: "Bireysel hatalar canımızı yakıyor"



Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise müsabakaya Menemenspor'un daha istekli başladığını ancak ilk ataklarında öne geçmeyi başardıklarını söyledi.



Daha sonra topa çok fazla sahip olamadık ve rakiplerinin skoru eşitlediğini belirterek, şunları kaydetti:



"İkinci yarıda ise oyun ortadaydı. Fakat 89. dakikada maalesef bireysel bir hata sebebiyle 2-1 mağlup duruma düştük. Bireysel hatalar canımızı yakıyor. Şu ana kadar yediğimiz 10 golün 6-7 tanesi bireysel hata kaynaklı. Takım savunması açısından çok çalışıyoruz ama bireysel hatanın önüne geçemiyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Artık bu maçı unutup pazartesi günkü Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum."



