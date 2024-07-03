Di Maria'da karar zamanı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki kanat oyuncu Di Maria'yı alabilmek için her yolu deneyen Beşiktaş, gelecek yanıta göre yol haritasını çizecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Di Maria'da karar zamanı
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03 Temmuz 2024 11:06
Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine katan Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Angel Di Maria'yı da kadrosuna dahil edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre yakın çevresi, oyuncunun Rosario Central'e döneceğini söylüyor. Ancak siyah-beyazlıların masada çok ciddi bir maddi gücünün mevcut olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla 36 yaşındaki futbolcunun henüz net karar vermediği ve kafasını kurcalayanın ailesinin tereddütlü bakışı olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EURO

Deneyimli isme opsiyon da içeren 1 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş öneren Beşiktaş cephesi, transferi bitirebilmek için her yolu deniyor.

BU HAFTA KARARINI VERECEK

Yıldız sağ kanat oyuncusunun kararını bu hafta vermeye hazırlandığı ve yönetimin de buna göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.



48 MAÇA ÇIKTI

36 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Benfica ile 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.  

 
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