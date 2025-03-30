Derbide Galatasaray'ın savunma hataları dikkat çekti!

Galatasaray'ın defans zaafiyeti dün de sürdü. Gedson Fernandes'in attığı golde bu, net şekilde görüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derbide Galatasaray'ın savunma hataları dikkat çekti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2025 13:19
Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanına son verirken Sarı-Kırmızılı takımın savunmada yaptığı hatalar bir kez daha ortaya çıktı.

Sezon başından beri eleştirilen ve bir türlü oturamayan Galatasaray defansı, dün de inanılmaz gedikler verirken özellikle Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'le attığı galibiyet golünde bu net bir şekilde ortaya çıktı.

Joao Mario'nun yaptığı vuruştan sonra Gedson Fernandes sağ ayağıyla topa hareketlenirken golü atarken Sarı- Kırmızılı oyuncuların bu golü adeta seyretmeleri büyük eleştiriye neden oldu.

8 KİŞİ SEYRETTİ

Beşiktaş'ın attığı 2. golde ceza sahasında 8 Galatasaraylı, 4 Beşiktaşlı oyuncu olmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar bu golde adeta seyirci kalarak müdahalede bulunamadı.  

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery