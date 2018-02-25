Derbi öncesi Talisca'nın büyük sevinci!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezası sebebiyle oynamayacak olan Anderson Talisca baba oldu.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca resmi Instagram hesabı üzerinden yeni dünyaya gelen çocuğu Samuel Davi'yi paylaştı.
Talisca paylaşımına "Aile herşeydir. Samuel geldi." yazdı.
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca resmi Instagram hesabı üzerinden yeni dünyaya gelen çocuğu Samuel Davi'yi paylaştı.
Talisca paylaşımına "Aile herşeydir. Samuel geldi." yazdı.
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