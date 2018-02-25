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Derbi öncesi Talisca'nın büyük sevinci!

Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden baba olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Derbi öncesi Talisca'nın büyük sevinci!
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25 Şubat 2018 00:20
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezası sebebiyle oynamayacak olan Anderson Talisca baba oldu.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca resmi Instagram hesabı üzerinden yeni dünyaya gelen çocuğu Samuel Davi'yi paylaştı.

Talisca paylaşımına "Aile herşeydir. Samuel geldi." yazdı.



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