Demba Ba profesyonelliğiyle alkış alıyor!

Süper Lig'de şampiyon olabilmek için sadece 2 galibiyete ihtiyacı olan Medipol Başakşehir'de Demba Ba ismi göze çarpıyor. 35 yaşında olmasına karşın gücü, enerjisi ve artan performansıyla alkışlanan Ba, saha dışında da herkese örnek oluyor.



Daha önce 2017'de Beşiktaş'la Süper Lig şampiyonluğu kazanan ancak fazla etkili olamayan Senegalli, bu kez Başakşehir'de takımın en önemli isimlerinden biri konumunda.



Çok dikkat ediyor



Tüm resmi maçlarda bu sezon 37 mücadelede 13 gol atıp 7 asist yapan Ba, 20 gole direkt etki etti. Ligde de 11 gol 5 asistle oynayan Senegalli forvet, Okan Buruk'un saha içindeki en önemli yardımcılarından. Liderliği, tecrübesi ve karakteriyle saha içerisinde rakiplerine saygı uyandıran Demba Ba, saha dışında son derece mütevazı bir hayat yaşıyor.



Başakşehir'le şampiyon olmak isteyen Demba Ba, koronavirüs sürecini de göz önüne alarak çok dikkatli davranıyor. İşte 35 yaşındaki golcünün profili:



- 6-8 saat arası kesin uyku uyuyor.

- Spor salonunda özel çalışmalarla fiziğini güçlü tutmak istiyor.

-Antrenman kaçırmıyor. Takımın en isteklilerinden biri.

- Yediği yemeklerden içtiği suya kadar dikkat ediyor.

- Düzenli bir hayat yaşıyor.

-Günlük ibadetlerine çok önem veriyor.



Buruk'la iyi anlaşıyor



Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, teknik direktör Okan Buruk'la da çok iyi anlaşıyor. Senegalli yıldız, hem maçlarda hem de antrenmanlarda hocasıyla diyaloglar kuruyor ve fikirlerini belirtiyor. Kariyeri boyunca da hep lider özellikli bir futbolcu olan Ba, turuncu-lacivertli takımda da çok seviliyor.







