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De'Aaron Fox, en az 10-14 gün parkelerden uzak!

Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'ın, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle en az 10-14 gün parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'ın, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle en az 10-14 gün parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıkladı.

Kings'in önümüzdeki iki hafta içinde sekiz maç oynaması planlanıyor.

Fox, kariyer sezonu geçirdiği 2020-21'de oynadığı 58 maçta 25.2 sayı, 7.2 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı ve toplam top çalma sayısında (87) ikinci ve serbest atış denemelerinde (417) beşinci sırada yer alıyor.

Çaylak Tyrese Haliburton ve Delon Wright'ın, Fox'ın yokluğunda görevini paylaşacak oyuncular olmaları bekleniyor.

NBA'in en uzun aktif playoff kuraklığına sahip olan Sacramento, Batı'daki son play-in turnuvası noktası için Golden State Warriors'ın beş maç gerisinde bulunuyor.


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