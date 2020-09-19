Davis: "MVP ödülü, LeBron'un hakkıydı..."

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in 2019-20 sezonu için MVP ödülünü kazanamaması hakkında konuştu.



Davis, James'in ödülü kazanması gerektiğine inandığı için sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradığını belirtti.



"Hakediyor. Şüphesiz. 17. yılda bu yaptıklarına bakınca, ödülü o hakediyordu. Ekibimiz için yapabildikleri ve bireysel olarak istikrarlı bir şekilde her gece yaptığı şeylere bakınca, kimin bunu hak ettiğine şüphe yok."



James de oylama sonuçlarına 'kızdığını' belirtmişti.



Rakamlar, Davis'in onayını destekliyor. ESPN Stats & Information'ın araştırmasına göre, Los Angeles, normal sezonda Davis olmadan sahada James ile 862 dakikada bir +173 net reytinge, Davis'le, James olmadan sahada oynadığı 677 dakika içinde Lakers, -29 net reytinge sahipti.



VOGEL'IN DA DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞMEDİ



Lakers koçu Frank Vogel da James'i savundu:



"Hepiniz bu konuda ne hissettiğimi biliyorsunuz. Bana göre, o bu yıl ligin MVP'siydi. Giannis'e saygısızlık etmiyorum, harika bir sezon geçirdi. Harika bir oyuncu. LeBron'un takımımız için yaptığı şey, bana göre, benzersiz."



