Dan Petrescu: "Çok ağır kırmızı kart verildi"

Kayserispor Teknik Direktör Dan Petrescu, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dan Petrescu: 'Çok ağır kırmızı kart verildi'
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03 Şubat 2021 20:31
Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, maçın sonucunu hakem kararlarının etkilediğini savundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Petrescu, maça iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Maçın akışının 75'inci dakikadan sonra değiştiğini ifade eden Petrescu, şunları kaydetti:

"Alanyaspor ligde üst sıralarda olan, topla sürekli oynamayı seven, iyi bir takım. Onlara karşı da nasıl mücadele edeceğimizi biliyorduk. Aslında çok iyi savaştık, kompakt oynadık. Fakat 75. dakikadan sonra işler değişti. Hakemin, Sapunaru'ya çok ağır bir kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Hatta iki sarı kartın da sarı kart olmadığını söyleyebilirim. Neticede berabere kaldık. 11 kişiyle de 10 kişiyle de takım iyi savaştı ama sadece savaşmak futbolda yeterli olmayabiliyor. Hemen hemen hakemin tüm kararları size karşı olunca o kadar da kolay olmuyor maçı kazanmak."



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