another win happened after the buzzer for @StephenCurry30 😂 pic.twitter.com/ZtSPgk7xVk



— Golden State Warriors (@warriors) November 20, 2021

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, maçtan sonra küçük bir hayranıyla taş-kağıt-makas oynadı.Curry, Warriors'ın dün gece Detroit Pistons'ı 105-102 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyememiş olsa da (sol kalça çürüğü), maçtan sonra rekabetçiliğini bir başka şekilde göstermenin eğlenceli bir yolunu buldu.Warriors'ın Little Caesars Arena'da galip gelmesinden birkaç dakika sonra Steph, saha kenarındaki küçük bir taraftarla taş-kağıt-makas oynadı.Oyunun beşinci turunda galip gelen Curry, kollarını havaya kaldırarak zaferini şu şekilde kutladı: