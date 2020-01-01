Curry, James Wiseman'la oynayacağı için heyecanlı!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın yeni çaylak oyuncusu James Wiseman ile gelecek sezon oynayacağı için "heyecanlı" olduğunu söyledi.



Curry, 2020 NBA Draftı'nın 2'nci sıradan seçilen oyuncusu hakkındaki düşüncelerini, The Undefeated'dan Marc J. Spears ile paylaştı:



"Fiziğini ve sahip olduğu ham, doğal yeteneğini görebilirsiniz, ama gözünde 'Öğrenmeye ve çalışmaya hazırım' tarzı bir bakış olan bir adamla konuştuğunuzda, meydan okumadan korkmadığını anlarsınız.



Bu çok şey anlatıyor. Tabii ki sahaya çıkıp bunu kanıtlaması gerekiyor ve bizler, kendisini NBA'de başarılı olmak için gereken doğru zihniyete yönlendirirken, erkenden üzerine gideceğiz. Ama o bunu anlıyor.



Heyecanlıyım. Sahada fiziksel olarak yapabildikleri ve oyuna bakış açısı yönünden, hayat boyu bir kez görebileceğiniz bir yetenek türü olabilir. Bizim için harika olacak."



