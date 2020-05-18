Cumhurbaşkanı okulların kapandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminin sona erdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.
Üniversitelerle ilgili de konuşan Erdoğan "Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." diyerek eğitim ve öğretimle ilgili sözlerini tamamladı.
"UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, "Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." açıklamasını yaptı.
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2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminin sona erdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.
Üniversitelerle ilgili de konuşan Erdoğan "Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." diyerek eğitim ve öğretimle ilgili sözlerini tamamladı.
"UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, "Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." açıklamasını yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın