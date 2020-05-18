Cumhurbaşkanı okulların kapandığını açıkladı

"UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminin sona erdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "M" dedi.Üniversitelerle ilgili de konuşan Erdoğan "Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." diyerek eğitim ve öğretimle ilgili sözlerini tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, "" açıklamasını yaptı.