Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



Son Kabine Toplantısı'ndan bugüne kadar ülke ve millet için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı'nın son günü törenleri için 9 Haziran'da gittikleri İzmir'de ordunun gücünü bir kez daha yerinde gördüklerini hem de bölgesel meselelerle ilgili mesajları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.



Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgede EFES-2022 Tatbikatı'nın dosta güven, düşmanlara korku veren bir program olarak başarıyla icra edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve etkili ülkelerinin başında geldiğini belirtti.



Erdoğan, vatan topraklarının dört bir yanında yaşanan çatışmaların ve hırsı boyunu aşan yönetimlerin yol açtığı siyasi, insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.



"Vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur"



Gerek terörle mücadelede gerek bölgesel krizler konusunda tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulu milli güvenlik ve savunma konseptini başarıyla uyguladıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sınır ötesi harekatlarımızla, dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle uluslararası platformlarda terörle mücadele ve insani hassasiyet üzerine inşa ettiğimiz ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoru ile diğer yandan kışkırtılan ve donatılan kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına, insani duyarlılıklarına ve kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkı olmayacağını her fırsatta ifade ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiştir ki kendi vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur."



Türkiye'nin özellikle de son 20 yılda kurduğu demokrasi ve kalkınma altyapısının sağladığı imkanları kullanarak bu bakımdan kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başardığına dikkati çeken Erdoğan, "Kendi teorilerini, kendi kriterlerini, kendi pratiklerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrılarının sebebi işte budur. Bize yöneltilen tenkitlerin eksiklerimizden veya hatalarımızdan değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı kalarak kendi belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, enerjimizi boşa harcama, birlik ve beraberliğimizi bozma çabalarının beyhude olduğunun altını tekrar çiziyorum." diye konuştu.



Erdoğan, son 2 asırda nice sınamaları ağır bedellerle geride bırakan bir ülke ve toplum olarak yaşadıklarından çıkardıkları dersler ışığında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yollarına devam edeceklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Tıpkı vesayet ve darbe güçleri ile mücadelemiz gibi, tıpkı terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi, tıpkı bölgemizdeki savaşlar ve krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı, vicdani tavır gibi, tıpkı demokrasimize, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize yönelik saldırılar karşısında gerektiğinde canımız pahasına ortaya koyduğumuz dirayetli duruş gibi, siyasi ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."



Terörle mücadele



Erdoğan, Irak sınırını teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonların başarıyla sürdüğünü aktardı.



"Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atmakta asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok farklı coğrafyada hem ülkemizin çıkarlarını savunmak hem dost ve kardeşlerimize destek olmak için yürüttüğümüz faaliyetlere devam ediyoruz. EFES-2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava unsurlarının tamamına, hazırlık çalışmalarında ve icra ettikleri faaliyetlerde başarılar diliyorum. Rabb'imden kahraman Mehmetçiğimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum."



Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat



Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde savaşların sadece muharebe meydanlarında değil, aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda verildiğini, bu anlayışla 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji Binası'nın açılış törenine iştirak ettiklerini anlattı.



Milli Teknoloji hamlesi vizyonunun önemli bir parçası olarak gördükleri araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasiteyi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssünün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Aynı gün katıldığımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda artık 1200 üyeli kocaman bir aile haline gelen birliğimizin Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurduğu kardeşlik köprüsüne tekrar şahitlik etmekten memnuniyet duyduk. Toplu açılış töreni vesilesiyle 11 Haziran'da gittiğimiz Van'da depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimiz şehrin üzerindeki terör gölgesinin kalkmasıyla nasıl şahlandığını görme imkanı bulduk. Vanlı kardeşlerimizle hasret giderirken bölgenin lokomotif şehrini gelecekte daha ileriye nasıl taşıyacağımızın ahitleşmesini de yaptık. Türkiye Ekonomi Programımızın temel sütunlarından biri olan ihracatımızdaki gelişmeleri 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi Toplantısı'nda sektör mensupları ile tekrar değerlendirdik. İhracatçılarımızın coşkusu bize hem doğru yolda ilerlediğimizi hem de ülkemizin önündeki aydınlık geleceğe adım adım yaklaştığımızı gösterdi. Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyor, Allah gayretlerini arttırsın diyorum."



Aynı gün Filyos'ta Karadeniz'de keşfedilen gazın kritik aşamalarından biri olan ilk boru indirme ve kaynak törenine katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin enerji konusundaki bu en önemli atılımının bir an önce insanların hizmetine sunulmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.



ASGARİ ÜCRET



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Çalışma Bakanı, Asgari Ücret Çalışma Komisyonu ile bir araya gelecek. Hafta sonuna kadar bitecek. NATO toplantısından sonra döner dönmez milletimizle paylaşacağız. Kamu çalışanları ve emekli maaşları için de gerekeni yapacağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır." ifadesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.





