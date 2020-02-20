Cuban: "Burada insanların hayatları söz konusu!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, koronavirüs hakkında konuştu ve bunun basketbol hakkında olmadığını söyledi.



Bu sabaha karşı NBA, playofflardan bir ay öncesinde herkesi koronavirüse karşı korumaya alma sebebiyle, önce sezonun askıya alınmasına karar vermişti.



Mavericks, Denver'a karşı dün gece American Airlines Center'da tamamladı ve bu, NBA'de gecenin son maçı oldu. Bu sezon bir sonraki maçın ne zaman oynanacağı ise bilinmiyor.



Ama Mavericks'in Nuggets'a karşı 113-97 kazanmasından sonra herkesin aklında olan bu değildi.



"ANNEM VE ÇOCUKLARIM İÇİN ENDİŞELİYİM!"



Cuban, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Çok şaşırdım. Bu filmden çıkmış gibi bir şey. Ve bunun gerçek hayatta olmasını beklemiyorsunuz. Ama içinde yaşadığımız dünyanın rastgeleliği bu. Çarpıcı, ama şu anda durum bu. Ve nasıl tepki verdiğimiz konusunda akıllı olmalıyız."



"Burada insanların yaşamları söz konusu. Bunun basketbolla ya da Mavericks ile ilgisi yok. Bu ne zaman tekrar başladığımızla ilgili değil, ya da başlayıp başlamayacağımızla ilgili. Nasıl başlayabiliriz? Bu bir salgın, insanları hayatlarının söz konusu olduğu küresel bir salgın. Bir sonraki maçımızı oynamamızdan çok, çocuklarım ve konuşup ona evde kalmasını söylemem gereken 82 yaşındaki annem hakkında çok daha fazla endişeliyim."



