CP3, Carmelo'yla ilgili: "Yakın olduğunuzla oynamak hep güzeldir"

Houston Rockets yıldızı Chris Paul, uzun süreli yakın arkadaşı Carmelo Anthony'nin de Rockets ekibine katılmasından ötürü memnun olduğunu söyledi.



NBA TV'ye konuşan CP3, şu açıklamaları yaptı:



"Bir çok şeyden ötürü mutluyum. Melo gibi takımdaki birçok kişi, bir şeyleri kanıtlamak zorundaymışız gibi oynar. Ve tabii ki işin içinde aramızdaki arkadaşlık da var. Yakın olduğunuz biriyle oynamak her zaman güzeldir."



Melo, geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'da pek parlak bir sezon geçirememişti ve sayılar ile şut isabeti yüzdelerinde kariyerinin en düşük noktalarını görmüştü.



