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Courtois: ''Voleybol sayesinde iyi kaleci oldum''

Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Thibaut Courtois, voleybol sayesinde kaleci reflekslerinin geliştiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Courtois: ''Voleybol sayesinde iyi kaleci oldum''
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11 Ağustos 2018 16:39
Real Madrid'in Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Real Madrid internet sitesine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

''KALECİ REFLEKSLERİM BÖYLE GELİŞTİ''

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Thibaut Courtois, ''Küçükken abilerim ile voleybol oynardık. Evimizin yanında plaj voleybolu sahası vardı. Kuma sıçrayıp topu yakalamayı çok severdim. Kaleci reflekslerim böyle gelişti.'' dedi.

''SOL BEK BAŞLAMIŞTIM''

Futbolculuk kariyerine kaleci değil, sol bek başladığını belirten Belçikalı kaleci, ''Futbola sol bek pozisyonunda başlamıştım ancak bir hocam bendeki yeteneği gördü ve kaleci oldum.'' sözlerini kullandı.

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