Courtois: ''Voleybol sayesinde iyi kaleci oldum''

'in'den transfer ettiği Belçikalı kaleci, Real Madrid internet sitesine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Thibaut Courtois, ''Küçükken abilerim ile voleybol oynardık. Evimizin yanında plaj voleybolu sahası vardı. Kuma sıçrayıp topu yakalamayı çok severdim. Kaleci reflekslerim böyle gelişti.'' dedi.Futbolculuk kariyerine kaleci değil, sol bek başladığını belirten Belçikalı kaleci, ''Futbola sol bek pozisyonunda başlamıştım ancak bir hocam bendeki yeteneği gördü ve kaleci oldum.'' sözlerini kullandı.