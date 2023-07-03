New Orleans Pelicans'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre pivot Cody Zeller ile bir yıllık 3.1 milyon dolarlık anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.



30 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Miami Heat'e katıldığı Şubat ayına dek herhangi bir takımda yer almıyordu.



Zeller, Miami'de maç başına 14.5 dakikada 6.5 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ