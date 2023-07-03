Cody Zeller, New Orleans yolcusu

New Orleans Pelicans'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre pivot Cody Zeller ile bir yıllık 3.1 milyon dolarlık anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cody Zeller, New Orleans yolcusu
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03 Temmuz 2023 11:54
New Orleans Pelicans'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre pivot Cody Zeller ile bir yıllık 3.1 milyon dolarlık anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.

30 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Miami Heat'e katıldığı Şubat ayına dek herhangi bir takımda yer almıyordu.

Zeller, Miami'de maç başına 14.5 dakikada 6.5 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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