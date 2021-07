Chicago, Derrick Rose'u mu kovalayacak?

Chicago Bulls'un, serbest oyuncu döneminde New York Knicks guardı ve eski süperstarı Derrick Rose'u kadrosuna katabileceği iddia edildi.



Rose artık MVP kalibresinde bir oyuncu olmamasına rağmen, altıncı adam rolünde hala herhangi bir takıma büyük katkı sağlayabiliyor ve aynı zamanda kaliteli bir ilk beş oyuncusu da olma potansiyeline sahip.



Rose, bu sezon Knicks'in playoff kıtlığını kırmasına yardımcı olmuş ve New York ekibi onun kendisini takas ederek, koç Tom Thibodeau ile yeniden bir araya getirmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, serbest oyuncu döneminde Chicago'yu Rose için muhtemel bir hedef olarak lanse etti:



"Derrick Rose, Chicago için başka bir isim. Onun öncelik listelerinin başında olduğunu düşünmüyorum. Ama New York'ta kalmazsa, Derrick Rose'un Chicago'da bir rolü olur mu?"



Rose, geçtiğimiz normal sezonda benchten geldiği 35 maçta 14.9 sayı ortalaması tutturmuştu.