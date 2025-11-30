30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
0-022'
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-021'
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
0-06'
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
3-078'
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0IPT

Chelsea 10 kişi kaldı; Arsenal 1 puanla yetindi!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea'nin Arsenal'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Chelsea, 38. dakikada 10 kişi kaldı.

calendar 30 Kasım 2025 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 21:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea 10 kişi kaldı; Arsenal 1 puanla yetindi!






İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, lider Arsenal'i konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Chelse, 38. dakikada Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalırken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.


Mücadelede Chelsea'nin golünü, 48. dakikada Trevoh Chalobah kaydetti. Arsenal'e beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Mikel Merino'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal, puanını 30'a yükseltti ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea ise 24 puana ulaştı ve 3. sırada konumlandı.

Chelsea, Premier Lig'in 14. haftasında Leeds United'a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

VAR İNCELEMESİ SONRASI CHELSEA 10 KİŞİ

Karşılaşmanın 36. dakikasında Chelsea'de Caicedo, Merino'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun şiddeti tartışma yaratınca 37. dakikada VAR devreye girdi ve müdahalenin kırmızı kart niteliği taşıyıp taşımadığı incelenmeye başlandı. İncelemenin tamamlanmasıyla birlikte 38. dakikada karar değişti; Caicedo kırmızı kart gördü ve Chelsea sahada 10 kişi kaldı.

EKSİK CHELSEA ÖNE GEÇTİ

Eksik olmasına rağmen oyundan düşmeyen Chelsea, ikinci yarının hemen başında öne geçmeyi başardı. 48. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda James'in ortasını ön direkte aşıran Chalobah, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

ARSENAL, BERABERLİĞİ YAKALADI

Arsenal ise bu gole hızlı bir yanıt verdi. 59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Saka'nın arka direğe gönderdiği ortada çok iyi yükselen Merino, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve karşılaşmaya 1-1'lik dengeyi getirdi.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
