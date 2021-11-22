Cevdet Akınal: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Süper Lig'in 13. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçı sonrası Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.



Akınal yaptığı açıklamada "Emeğimize yazık. Kimse Gaziantep'i küçük görmesin. Bu maçla alakalı gereken tüm girişimlerimizi yapacağız. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık. 4'üncü dakikada verilmeyen kırmızı kart 44'üncü dakikada verilmeyen penaltımızla sağlama alındı. Bu kadar basit olamaz. Biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Biz dediğim gibi bu işin peşini bırakmayacağız. Kimse de Gaziantep'i hafife almasın." ifadelerini kullandı.



Haber: Ali Budak





İLGİLİ VİDEO