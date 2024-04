Cenk Özkaçar'dan Milli Takım açıklaması!

Kariyerini La Liga ekibi Valencia'da sürdüren Cenk Özkaçar, yükselen performansının ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.



Milli oyuncu, Valencia'daki günleri ve Türkiye ile katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası hakkında da konuştu.



Cenk Özkaçar, maçın oyuncusu seçildiği Granada maçıyla ilgili konuşarak, "Granada'da maç kolay görünüyordu ama yoğun ve zordu. Çok mutluyuz çünkü orada kazandık ve üç puan aldık. Eğer evimizde ve deplasmanda ne kadar puan toplarsak çok önemli.'' dedi.



''PASTANIN ÜSTÜNE ÇİLEK KOYMAMIZ GEREK''



Sezonun geri kalanı hakkında konuşan Cenk, "Geriye sekiz maç kaldı ve tıpkı hayatta olduğu gibi, insanlar da sezonu nasıl bitirdiğimizi hatırlayacak. Her maç bir final ama acelemiz yok. İyi bir iş çıkardık ama en önemli şey bitirmek. 8 maç kaldı ve pastanın üstüne çilek koymamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sezonla bu sezon arasındaki farkı dile getiren tecrübeli oyuncu, "Geçen seneden bugüne baktığımızda çok fark var çünkü 30 maçta 44 puan aldık. Ligin başında mümkün olduğu kadar üst sırada ligi bitirmeye çalışacağımızı söylemiştik. Soyunma odasındaki atmosferi mümkün olduğu kadar iyi tutmaya ve ligi üst sıralarda bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE İLE AVRUPA ŞAMPİYONASI



Milli takım hakkında da konuşan Cenk Özkaçar, ''Milli Takım'da görev yapabilmem için önce Valencia'da oynamam gerektiğini biliyorum. Bu her şeyden daha önemli. Gelecek hakkında fazla düşünmüyorum ama beni EURO 2024 için Milli Takıma çağırırlarsa elimden geleni yaparım. Türkiye milli takımıyla iyi bir iş çıkardık ve bu seviyemizi korumak istiyoruz. Ancak şu anda yüzde 200 Valencia'yı düşünüyorum. Bu kulüpte olmayı hak etmek için her gün çalışıyorum.'' şeklinde konuştu.





