Cengiz Ünder: 'Galatasaray'ı yenmek istiyoruz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın perşembe günü oynayacağı Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Marsilya'daki durumu hakkında konuşan Cengiz Ünder "Marsilya'da hocam bana çok güveniyor. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Performansım iyi durumda, böyle devam etmek istiyorum. Bunu da yapabilecek güçteyim. Marsilya'da olmaktan dolayı çok mutluyum, belki de verdiğim en doğru karar burada olmak." dedi.



Galatasaray maçı hakkında açıklama yapan Cengiz Ünder "Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. İyi durumdayız. UEFA Avrupa Ligi maçları her zaman zorlu olur. Bu maça da iyi hazırlandık ve galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Fatih Terim hakkında konuşan Cengiz Ünder "Fatih Terim, beni milli takıma çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı, değerli bir hocam. Çünkü çok genç yaşta beni milli takıma aldı ve görev verdi. O zamandan beri milli takımda oynamaya devam ediyorum. Benim için farklı olacak. Heyecanlıyım, dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok çok iyi hazırladım ve her zamanki gibi sahaya çıkıp, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." açıklamasını yaptı.



Cengiz Ünder ayrıca "Arkadiusz Milik'in dönmesi bizim açımızda iyi. Çok iyi ve önemli bir futbolcu. Napoli'de oynarken, onunla karşılaşmıştık. Ona ihtiyacımız var. Sahada onunla oynarken keyif alıyorum. Dört gözle onu bekliyoruz. Umarım tekrardan sakatlık yaşamaz." dedi.



Stefen Kuntz'un Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz Ünder "Milli Takım konularıyla ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Önümüzdeki maçla ilgili konuşmak istiyorum. Her şey için hayırlısı demek istiyorum." açıklamasını yaptı.



Milli futbolcu "Kendimi iyi hissediyorum. Böyle yorgunluklar normal, çok fazla maç oynuyoruz. Performansımız çok iyi durumda, iyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok iyi durumdayız, bazen böyle maçlar olabiliyor. Sadece bir maça takılı kalınmamalı." diyerek sözlerini noktaladı.