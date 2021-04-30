Cengiz Durmuş: 'Tenis alanında bir ilki başardık'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un ikinci kez gerçekleştirildiği TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin, Türkiye'de tenisin gelişimi açısından çok önemli bir yeri olacağını belirtti.



TTF Başkanı Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'u bu yıl da başarıyla tamamladıklarını söyledi.



Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizatihi katkısıyla İstanbul'da harika bir tesise kavuştuklarını belirten Durmuş, "Açılışını da Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği TTF İstanbul Tenis Merkezi'mizin ilk organizasyonu ise kadınlar tenisinin önemli turnuvalarından TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul olmuştu." dedi.



"Yeni tesisimizdeki yeni turnuvamız uluslararası çevrelerden de tam not almıştı." diyen Durmuş, şöyle devam etti:



"WTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Steve Simon ile WTA Başkanı Micky Lawler, tesisin faaliyete geçirilmesi için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na gelecek nesillere değerli bir tenis mirası bırakıldığının altını çizerek teşekkürlerini iletmişlerdi. Bu güzel geri dönüşlerle birlikte yeniden Türkiye'de herkesin evi sayılabilecek TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da, dünyanın en iyi sporcularını ağırlayabilmek çok güzel bir duygu."



Durmuş, bu yıl da TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'u TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu önemli organizasyonu bu sene de yoğun bir çalışma sonucunda alnımızın akıyla tamamladık. Dünyanın en iyi sporcuları ülkemize gelerek ev sahipliğimizden, organizasyonun ve ülkemizin güzelliğinden bahsederek bir sonraki turnuvalarına doğru yola koyuldu. Ülkemizi tüm dünyaya tanıtan turnuvamızın gerçekleşmesine olan desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Bakanlığımıza, sponsorlarımıza ve organizasyonun operasyonunu başarıyla yürüten ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



"Tenis alanında bir ilki başardık"



TTF Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Tenis Merkezi'nin önemine işaret ederek, "Dünya standartlarındaki tesisimizin faaliyete geçmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması ülkemiz tenisinin gelişimi açısından çok önemli. Bu tesis projesinin hayata geçirilmesi ile tenis alanında bir ilki başardık ve bunu da Sayın Bakanımızın sayesinde başardık. Bakanlığımızın ve federasyonumuzun Anadolu'da birçok tesisi var. Bakanlığımızın 'Sporu Tabana Yayıyoruz' projesi ile birçok genç sporcumuz erken yaşlarda keşfedilerek büyük başarılara imza atıyor. TTF İstanbul Tenis Merkezi ise Anadolu'dan gelen bu genç yeteneklerimizin, şampiyonlarımızın dünyaya açılan penceresi olacak." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Tenis Merkezi ile ilgili bilgiler veren Durmuş, şunları kaydetti:



"Prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapan tesisimizin en önemli artılarından biri de olimpiyata hazırlanan sporcularımızın çalışmalarını gerçekleştirebileceği, kamplarımızın, bütün eğitimlerimizin yapılabileceği bir merkez haline gelecek olması. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un merkezindeki bu tesis, 12 ay 24 saat çalışan canlı bir tesise dönüşecek. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bir başka açıdan baktığımızda TTF İstanbul Tenis Merkezi sadece ülkemizdeki oyuncuların uğrak noktası değil aynı zamanda dünya sıralamasında üst sıralarda bulunan birçok profesyonel sporcu için de bir istasyon. Ülkemizin birer elçisi olarak ülkelerine dönen her sporcu tesisimizden son derece mutlu ayrılıyor."



"Ülkemiz yepyeni bir heyecana daha sahne olacak"



Türkiye'nin eylül ayında ilk kez yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacağına değinen Durmuş, "Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun müjdeleriyle eylül ayında ise ülkemiz yepyeni bir heyecana daha sahne olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye, gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup'a ev sahipliği yapacak. 32 takımın mücadele edeceği bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı da yine son derece mutlu ve gururluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.



