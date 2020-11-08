Caicedo, Juventus'u yıkan golü için konuştu

Lazio oyuncusu Felipe Caicedo, Juventus karşısında son dakikada kaydettiği gol sonrası açıklamalarda bulundu.

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Caicedo, Juventus'u yıkan golü için konuştu
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08 Kasım 2020 17:59
Serie A'da haftanın önemli maçlarından olan Lazio-Juventus maçına Caicedo'nun 90+5'deki golü damga vurdu. Roma ekibi, bu golle Juventus'tan 1 puan koparmayı başardı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki forvet, attığı gol için açıklamalarda bulundu.

"SÖYLENECEK SÖZ YOK"

Ekvadorlu forvet açıklamasında; "Bu gol tüm takıma ait. Correira'nın da golde büyük var. Dürüst olmak gerekirse söyleyecek sözüm yok. Attığım golden önce 2 pozisyon kaçırdım. Çok iyi değildik ama pes etmedik. Bir şeyler yapabileceğimize ikna olmuştuk." dedi.

Lazio, bu beraberlikle beraber ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.



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