Çağdaş Atan: ''Transfer tahtası açılmazsa giderim'

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, sezon başında belirledikleri 54 puan hedefine yaklaştıklarını belirtti.



Atan, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor adına harika geçen bir sene olduğunu belirtti.



Tüm futbolculara, personele ve ekibe teşekkür eden Atan, "Sezon içinde fırtınalar, çalkantılar, zorluklar yaşadık ama hep beraber birbirimize tutunarak, önemli oyuncularımızı kaybetmemize rağmen birbirimize tutunarak gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık." dedi.



"Gizli hedefimiz 54 puandı"



Atan, ligde 3 puanlarının silindiğini anımsatarak, "Oyuncu kaybettik, ligin finalini çok daha iyi yapabilirdik. Yani bizim aslında teknik ekip olarak sezon başında gizli hedefimiz 54 puandı ve 1,5 puan ortalamasıydı. Bugün 50 puanda kaldık, buda bundan önce oynadığımız 3 maçta aldığımız şanssız mağlubiyetlerden oldu." diye konuştu.



54 puan veya daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduklarını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:



"Uzun zaman sonra Kayserispor güvenli bir şekilde ligi tamamladı. Bunun için bütün şehre, şehrin büyüklerine, bize destek olan herkese, yönetimimize, başkanımıza ve oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten zor ama güzel bir yıl oldu, şimdi başka hedefler, başka planlar, aramızdan ayrılan oyuncular var. Transfer tahtamızın açılmasıyla ilgili beklentimiz var. Açılmasından önemli olan ne zaman açılacağı, bir an önce açılıp kampa en azından yüzde 80 yüzde 90 hazır takımla gitmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bu sene tekrarladığımız, yakaladığımız başarı grafiğini seneye de tekrarlayabiliriz, bir tık da üzerine çıkabiliriz. Şimdiden bunun sözünü verebilirim."



Atan, bütün olumsuzluklara rağmen takıma sahip çıkan taraftarlara teşekkür etti.



Teknik direktör Atan, gelecek sezon da ligde üst sıralara tutunan bir Kayserispor izlettirmek istediklerini dile getirdi.



Maçın ardından her iki kulüp başkanının da dostça açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine Atan, "Süper bir davranış sergilemişler. Mecnun başkan spor camiasında herkesin sevdiği, saygı duyduğu, benim her zaman çalışmak isteyeceğim başkanlardan bir tanesi. Önümüzdeki sezonda Sivasspor'a sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Transfer tahtası açılmazsa Kayserispor'un başında olmayacak



Atan, Kayserispor'un gelecek sezon transfer tahtasının açılmaması durumunda göreve devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunu başkanımızla konuştuğumuz için net söyleyebilirim. Hiçbir zaman Kayserispor taraftarına hayal satmadım. Transfer açılmadığı takdirde Kayserispor'un başında olmayacağımı, sezon sonunda eğer transfer açılmazsa sezon sonunda görevi bırakacağımı başkanımıza söyledim. Benim şu anki tek umudum transferin açılması ve bir an önce açılması."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ