Eski Dallas Mavericks oyuncusu Caron Butler, LeBron James ve Dwyane Wade'in, 2011'de Dirk Nowitzki'nin hastalığıyla dalga geçtiklerinde, Dirk'ün şampiyonluğu mühürlediğini söyledi.



Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan gibi, emekli Dallas efsanesi Nowitzki de, birçok şey tarafından motive oluyordu.



Mavs'in 2006 Finalleri'nde karşılaştığı Miami Heat'le 2011'de yeniden oynadığı dönemde, LeBron ve Wade tarafından bir hareket, Butler'a göre Dallas'ın ilk ve tek şampiyonluk yolunda, Dirk'ün 5. maç performansını tetiklemişti.



Butler'ın ifadeleri şu şekildeydi:



"Dirk hastalandığında, iyi bir arkadaşım olan Dwyane Wade ve LeBron James tarafından kendisiyle alay edildiğini asla unutmayacağım. Onların öksürüp tüm durumla dalga geçtiği videoyu görmüştük. Dirk, zorlu anlar için asıl adam olamadığına dair düşünceleri duyunca, başka bir seviyeye çıkmıştı. Dallas'ta bir geçit töreni yapacağımızı biliyordum. İşte o an, tam da bu gerçekleşmişti ve nasıl odaklandığını görmüştüm. Bunu sahaya da taşımıştı. 'Tamam bu iş bitti' demiştim. 'Siz ikiniz, bize bir şampiyonluk kazandırdınız!'"



NBA'de Mavs ile 14 kez All-Star, bir kez MVP ve bir kez de şampiyon olduğu 21 yıllık bir kariyerden sonra, 2018-19 sezonunun sonunda emekli olan Nowitzki, 2011 Finalleri'nin 5. maçında neredeyse 40 dakika sahada kalmış, %50 isabetle 29 sayı bulmuş, 6 ribaund almış ve 3 de asist yapmıştı.



