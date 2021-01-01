Butler: "Emekli olduktan sonra, kafemde kahve hazırlayacağım"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, basketbol kariyeri bittikten sonra "kafesinde, barın arkasında kahve hazırlıyor" olacağını açıkladı.



CNBC'den Jabari Young ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Butler, planının Miami veya San Diego'da açacağı bir kafede, "barın arkasında kahve hazırlamak" olduğunu söyledi.



Butler, yakın zamanda "Bigface" adlı kendi kahve markasını piyasaya sürmüştü.



Young, makalesinde Butler'ın planlarını şu şekilde kaleme aldı:



"Başlangıçta bir şaka olarak gündeme oturmuş olsa da, NBA yıldızı Jimmy Butler artık resmi olarak bir kahve markası sahibi.



32 yaşındaki Miami Heat yıldızı, şirketini Orlando, Florida'daki 2020 NBA COVID bubble'ında kurmuş ve fincan başına 20 dolar fiyat biçmişti. O sezondan sonra Butler, resmi bir şekilde kahve şirketini kurmak adına, Bigface markası için ticari işlemler başlattı ve geçtiğimiz Cuma günü, Bigface kahve markasını güçlendirmek adına Shopify bünyesine katıldığını duyurdu.



Butler, Bigface'in kuruluşunun ABD'deki Ulusal Kahve Günü'nden iki gün sonra, Cuma günkü Uluslararası Kahve Günü ile aynı zamana denk gelmesini beklemişti.



NBA'in 19 Ekim'de 75. sezonunun başlayacak olmasıyla Butler artık basketbola odaklanıyor olsa da, oyun kariyeri bittikten sonraki hayatını çoktan planlamış durumda. Miami ya da San Diego'daki kafelerinden birinde olacağını söyleyen Butler'ın, üstelik bu sefer hiç şakası yok:



'Basketbol kariyerimden sonra insanlar 'Jimmy şu an nerede acaba' falan diyeceklerdir, lakin artık beni nerede bulacağını biliyorsunuz. Kafemde, barın arkasında kahve hazırlıyor olacağım."



