Buss: "LeBron, gerçek bir süper kahramana en yakın kişi!"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, LeBron James'in, gördüğü herhangi bir insan arasında, "gerçek hayattaki bir süper kahramana" en yakın kişi olduğunu söyledi.



Etkili takım yöneticisi Buss, NBA Finalleri'nin 5. maçından önce The Sun'dan Kyle Goone ile konuştu ve LeBron'un liderliğinin önemini ifade etti:



"LeBron'un sadece bir basketbol oyuncusu olarak değil, bir insan olarak gücü, bana daha güçlü olmam, bugün dünyada yanlış olan şeyler hakkında daha açık sözlü olmam için ilham verdi. Çocukken çizgi romanlar okurdum ve Supergirl veya Wonder Woman gibi boynuma pelerin gibi bir havlu bağlardım. LeBron, şimdiye kadar gördüğüm herhangi bir insan arasında, gerçek hayattaki bir süper kahramana en yakın kişi. "



Buss, takım lideriyle gerçekten gurur duyabilir, çünkü Lakers, organizasyonun 17. NBA şampiyonasına sadece bir galibiyet uzaklıkta.



