SÜPER LİG'DE 23 KEZ KARŞILAŞTILAR

BURSASPOR'UN SON MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

KAYSERİSPOR'DA EKSİK ÇOK

KAZANIRSA GEÇEN SEZONU YAKALAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan bu zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, daha önce iki kez iki takımın karşılaşmasını yönetirken; 2016/17 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi sarı kırmızılılar 2-0, geçen sezon Bursa'daki lig maçını ise yeşil beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 11'ini Kayserispor kazanırken, 10 maçta ise galip gelen Bursaspor oldu. Geride kalan 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadele ise taraflar golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlılar 19'uncu haftaya 22 puanla başlarken, Kayserispor ise 2 puan gerisinde bulunuyor.Yeşil beyazlılar, Kayseri'de kazanmakta zorlanıyor. Bursaspor, Kayseri deplasmanındaki son 11 maçının yalnızca 2'sini kazanabildi. Buna karşı sarı kırmızılı ekip 8 maçtan galip gelerek ayrılırken, bir maç da berabere bitti. Yeşil beyazlılar, son 4 maçtır da deplasmanda oynadığı mücadelelerde Kayseri temsilcisine kaybediyor. Bursaspor, Kayseri'deki son galibiyetini ise 2012/13 sezonunda 1-0'lık skor ile aldı.Bursaspor'da bu maç öncesinde tek eksik Barış Yardımcı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hafta içerisinde salonda çalışan Diafra Sakho ve Allano Lima ise maçın gidişatına göre sahada yer alacak. Kayserispor'da ise eksikler dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan ve Bilal Başakçıoğlu'nun yanı sıra kart cezası nedeniyle Şamil Çinaz, yeşil beyazlı ekibe karşı sahada olamayacak.Bursaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında galibiyet elde etmesi halinde geçtiğimiz sezonun performansına ulaşacak. Yeşil beyazlılar geçen sezon geride kalan 19 haftada 25 puan toplamıştı. Bu sezon ise şu ana dek geride kalan maçlarda Bursaspor, 22 puan elde etti. Böylelikle Samet Aybaba'nın öğrencileri, uzun bir aradan sonra ilk kez geçen haftanın performansını yakalayacak.