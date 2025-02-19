'Burası Samsun, buradan çıkış yok!'

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, evinde oynadığı son dokuz karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi, son 4 maçı da kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Samsunspor.org
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'Burası Samsun, buradan çıkış yok!'
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19 Şubat 2025 11:22
Konya deplasmanından da galibiyetle dönen Samsunspor, evinde oynayacağı Karadeniz derbisinde Rizespor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve sahasında üst üste dört maçtır kazanan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Thomas Reis yönetimindeki ekip, Samsun'da oynadığı son dokuz karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

SON 4 İÇ SAHADA KAYIP YOK

Samsunspor, son dört iç saha maçında Bodrum FK'yı 4-0, Trabzonspor'u 2-1, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı.

Hücumda etkili bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Samsunspor, şimdi de Rizespor'u eli boş göndererek Avrupa hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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