'Burası Samsun, buradan çıkış yok!'

Konya deplasmanından da galibiyetle dönen Samsunspor, evinde oynayacağı Karadeniz derbisinde Rizespor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.



Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve sahasında üst üste dört maçtır kazanan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.



Thomas Reis yönetimindeki ekip, Samsun'da oynadığı son dokuz karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.



SON 4 İÇ SAHADA KAYIP YOK



Samsunspor, son dört iç saha maçında Bodrum FK'yı 4-0, Trabzonspor'u 2-1, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı.



Hücumda etkili bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Samsunspor, şimdi de Rizespor'u eli boş göndererek Avrupa hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.



