Burak Elmas'tan yabancı kuralı tepkisi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu sezon yeniden uygulanmaya başlanan yabancı sınırına tepki gösterdi.



Elmas, yabancı futbolcu kontenjanı konusunda federasyon ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Tüm kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. 'Milli marş okunamıyor.', 'Sahada bu kadar yabancı var.' diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan süreçte, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi." diye konuştu.



Spor Toto Süper Lig'de takımların sahaya 3 Türk futbolcu ile çıkma zorunluluğu bulunuyor.





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