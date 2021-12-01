Burak Elmas'tan yabancı kuralı tepkisi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'deki yabancı sınırıyla ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Elmas'tan yabancı kuralı tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2021 16:28
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu sezon yeniden uygulanmaya başlanan yabancı sınırına tepki gösterdi.

Elmas, yabancı futbolcu kontenjanı konusunda federasyon ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Tüm kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. 'Milli marş okunamıyor.', 'Sahada bu kadar yabancı var.' diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan süreçte, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de takımların sahaya 3 Türk futbolcu ile çıkma zorunluluğu bulunuyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.