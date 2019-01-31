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Bülent Uygun: "Adebayor, Başakşehir'den ayrılmayacak"

Katar'ın Al Rayyan takımında görev yapan Türk teknik direktör Bülent Uygun, Radyospor'da Adebayor'un transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Bülent Uygun: 'Adebayor, Başakşehir'den ayrılmayacak'
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31 Ocak 2019 20:39
Katar'ın Al Rayyan takımında görev yapan Türk teknik direktör Bülent Uygun, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'den transferi gündemde olan Adebayor hakkında konuşan Uygun, "Adebayor ile transfer için görüştük ancak kendisi şu anda Başakşehir'den ayrılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Başakşehir'den ayrılması durumunda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini dile getirdi. Dolayısıyla Adebayor'un Al Rayyan'a transferi de sonuçsuz kaldı" şeklinde konuştu.

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