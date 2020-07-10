Bülent Korkmaz'dan Hüseyin Göçek'e sert tepki

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gaziantep FK'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından hakemin yanlış penaltı verdiğini ifade etti.



Hakemin takımın kaderiyle onadığını dile getiren Korkmaz, "Pandemiden önce son Fenerbahçe maçı gösterdiği performans yanlış kırmızı kartlar ona rağmen kazanmıştık. Şimdi yine aynı hakem Hüseyin Göçek. Maalesef bir penaltı ki vücuttan ele geliyor. Biz söylenen vücuttan ele geldiği zaman penaltı değildir. Maalesef ona da penaltı dedi. Bir takımın kaderiyle oynuyor. Oyuncular nasıl sahada yüzde yüz konsantre oluyorsa onun da olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Geldikleri günden beri takımın çok pozisyona girdiğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:



"Öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bu tip maçlarda maçı koparmamız lazım. 1-0 iken 2-0'ı bulmanız lazım. Geldiğimiz günden beri bu sorunla karşı karşıyayız. Büyük avantaj kaybettik ama 3 maç var önümüzde. Dolayısıyla mücadeleye savaşa devam sonuna kadar."



