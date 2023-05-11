Milwaukee Bucks'ın, boştaki başantrenör pozisyonu için Golden State Warriors'ın yardımcı koçu Kenny Atkinson ile görüşme izni aldığı belirtildi.



Son iki yılını Steve Kerr'ün yanında geçiren Atkinson, daha önce Brooklyn Nets'e dört sezon başantrenörlük yapmış ve 118-190'lık bir seri yakalamıştı.



55 yaşındaki koç, Atlanta Hawks'taki görev süresi boyunca Milwaukee Bucks'ın eski başantrenörü Mike Budenholzer'in yanında üç yıl asistanlık yapmıştı.



Atkinson'ın ismi, Ime Udoka'yı işe almadan önce Houston Rockets ile ve Toronto Raptors ile geçiyordu.



Milwaukee'nin yardımcı koçu Charles Lee ve Charlotte Hornets'ın eski başantrenörü James Borrego'nun da Bucks ile görüşmesi bekleniyor.



Lee'nin Detroit Pistons'ın başantrenörlük pozisyonu için üç adaydan biri olduğu bildirilirken, Borrego'nun ise Houston'da Stephen Silas'ın yerine geçebileceği söylenmişti.





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