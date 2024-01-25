Bucks, Connaughton ve Payne'i takas etmeye hazır

Milwaukee Bucks ekibinin Pat Connaughton ve Cameron Payne'i takas etmek istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bucks, Connaughton ve Payne'i takas etmeye hazır
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25 Ocak 2024 14:19
Milwaukee Bucks ekibinin Pat Connaughton ve Cameron Payne'i takas etmek istediği bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Bucks'ın takımların savunma tarafında yaşadığı problemler sebebiyle Connaughton ve Payne ile yollarını ayırmak istediğini söyledi.

2015 yılında Trail Blazers'tan geldiğinden beri Milwaukee'nin yede kadrosuna önemli katkılarda bulunan Connaughton, şu anda maç başına 5,4 sayı, 3,3 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakalıyor.

Ekim ayında Bucks'la 2,89 dolarlığı tek yıllık bir kontrat imzalayan Payne ise, Damian Lillard'ın yedeği olarak gelmiş olsa da şu ana dek beklentileri karşılayamadığı sezonda maç başına 15 dakika civarı süre alarak 6,5 sayı, 1,2 ribaund ve 2,4 asist ortalamalarına sahip.

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