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Bucks Bogdan'dan vazgeçti, Lakers ve Hawks ilgileniyor!

The Athletic'den Shams Charania, Milwaukee Bucks'ın sınırlı serbest oyuncu Bogdan Bogdanovic'i kovalamaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania, Milwaukee Bucks'ın sınırlı serbest oyuncu Bogdan Bogdanovic'i kovalamaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Bucks, bu haftanın başlarında Bogdan'ı bir imza-ve-takas işlemiyle Sacramento Kings'den almak için bir anlaşmaya varmıştı. Bogdanovic ve Justin James'in Milwaukee'ye gideceği, Kings'in ise Donte DiVincenzo, Ersan İlyasova ve DJ Wilson'ı alacağı planlanmıştı.

Ancak, önerilen takasın, geçtiğimiz Çarşamba günü Bogdanovic'in Bucks'a katılmayı hiçbir zaman kabul etmemesinden ötürü feshedildiği açıklanmıştı.

Sonrasında Milwaukee, İlyasova'yı serbest bırakmış ve bu durum da giden maaşının Bogdanovic'in gelen anlaşmasının bir kısmıyla eşleşmesi için kullanılma olasılığını ortadan kaldırmıştı.

The Athletic'den Sam Amick ve Eric Nehm'e göre Bogdanovic, kendisiyle ilgilenen Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers ekipleriyle, sınırlı bir serbest oyuncu olarak görüşecek.

NBA'in, Kings and Bucks arasındaki bu anlaşmayı, uygunsuzluktan ötürü halen araştırdığı da eklendi.


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