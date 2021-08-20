BREST - PSG MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN

Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Brest deplasmanına konuk oluyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Brest'in galibiyetine 6,80 oran verilirken PSG'nin galibiyetine 1,19 oran belirlendi. Beraberliğe 4,60 verilirken 2,5 ALT 2,46 ve 2,5 ÜST 1,30 oranıyla bültende yer aldı.Brest - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Brest'in atmasına 2,75'lik oran verilirken ilk golü PSG'nin atmasına 1,21 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 18,00 oran verildi.Brest ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,60 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı 1,80'den bültende yer aldı.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!