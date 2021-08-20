Brest - PSG maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Brest ile PSG karşılaşıyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Brest - PSG maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da
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20 Ağustos 2021 20:41
Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Brest deplasmanına konuk oluyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Brest'in galibiyetine 6,80 oran verilirken PSG'nin galibiyetine 1,19 oran belirlendi. Beraberliğe 4,60 verilirken 2,5 ALT 2,46 ve 2,5 ÜST 1,30 oranıyla bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Brest - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Brest'in atmasına 2,75'lik oran verilirken ilk golü PSG'nin atmasına 1,21 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 18,00 oran verildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Brest ile PSG'nin karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,60 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı 1,80'den bültende yer aldı.



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