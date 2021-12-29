Brahim Darri: "Attığım gole şaşırmadım"

Altaş Denizlispor'un hücum oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Brahim Darri: 'Attığım gole şaşırmadım'
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29 Aralık 2021 00:20
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı penaltılar sonucunda eleyen Denizlispor'da Brahim Darri, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir zafer olduğunu söyleyen hücum oyuncusu, "Müthiş bir gece. Bu maç için çok savaştık. Bugün hak ettiğimizi aldık. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında attığı golle ilgili de konuşan Darri, "Attığım gole şaşırmadım. Bu yapabildiğim bir şey." ifadelerini kullandı.


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