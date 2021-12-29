Brahim Darri: 'Attığım gole şaşırmadım'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı penaltılar sonucunda eleyen Denizlispor'da Brahim Darri, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Hak ettikleri bir zafer olduğunu söyleyen hücum oyuncusu, "Müthiş bir gece. Bu maç için çok savaştık. Bugün hak ettiğimizi aldık. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.



Karşılaşmanın 38. dakikasında attığı golle ilgili de konuşan Darri, "Attığım gole şaşırmadım. Bu yapabildiğim bir şey." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO