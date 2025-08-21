21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Bournemouth, Amine Adli'yi açıkladı!

Bournemouth, Bayer Leverkusen'den Amine Adli'yi transfer ettiğini duyurdu.

calendar 21 Ağustos 2025 12:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bournemouth, Amine Adli'yi açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Amine Adli'yi kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek "Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım," ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, Fas milli takımıyla 15 maçta 1 gol kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
