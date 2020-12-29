Boupendza: 'Konsantreydim ve şansım da yever gitti'

Hatayspor'un Antalyaspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol birden atan Aaron Boupendza, karşılaşmanın ardından konuştu.



Antalya'ya özel hazırlandıklarını söyleyen Gabonlu oyuncu, "Maça çok iyi hazırlandık takım halinde. Teknik direktörlerimizin de direktifleri ile çok iyi hazırlık yaparak buraya geldik ve iyi oynadık" dedi.



Gösterdiği performansı değerlendiren Boupendza, "Takım halinde bir hazırlık yaptık ve inandık. İlk 15 dakika konsantrasyonumu iyi korudum, şansım da yaver gitti ve golleri attım" ifadelerini kullandı.



İlk yarıda 4 gol birden atarak tarihe geçtiği hatırlatılan 24 yaşındaki oyuncu, "Benim Süper Lig'deki ilk sezonum. İlk sezonumda böyle tarihi bir şey yapmış olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.



Podolski ile maç sonunda yaptığı sohbeti de anlatan Boupendza, "Podolski büyük oyuncu, küçükken onun maçlarını izliyordum, onu görmek beni heyecanlandırdı, merhaba dedim" diyerek sözlerini noktaladı.



