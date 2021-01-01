Bogues: "Mark Price, Curry'den önce Curry'ydi!"

Eski NBA oyuncusu Muggsy Bogues, Cleveland Cavaliers'ın eski point guardı Mark Price'ın en zorlu eşleşmesi olduğunu belirterek, kendisinin "Steph Curry'den önce Steph Curry" olduğunu söyledi.



Bogues hiçbir zaman All-Star seçilmemiş olmasına rağmen, Charlotte basketbol tarihinin en ünlü oyuncularından biri olarak biliniyor.



1.65 boyundaki oyuncu, buna rağmen yalnızca NBA'e gelmekle kalmayıp, 2001'de emekli olmadan önce 14 yıl boyunca istikrarlı bir katkıda bulunarak, olasılıklara meydan okumuş olan bir isimdi.



Kısa bir süre önce "The Basketball Time Machine" podcastinde yaptığı bir röportajda Bogues, kariyerinden ve karşılaştığı en zorlu eşleşmelerden bahsetti:



"Şöyle bir şey var ki, bana göre herkes uzundu ve herkesin farklı yetenekleri vardı. Mark Price o dönemin ölümcül şutörlerinden biriydi ve kendisi, Steph Curry'den önce Steph Curry'ydi. Yarı sahadan şut atmak benzeri yeteneklerden bahsediyorum. Mark, onu ne zaman boş bıraksam veya yardım savunmasından dönüp ona yetişmeye çalışsam, bunu bana ödetirdi ve o şutu sokardı. Bu hep beni sinir eden bir şeydi ve o adama sürekli yapışmam gerekiyordu. Yapmadığım takdirde şutlarını sokuyordu ve bu da kendine güvenini artırıyordu."



