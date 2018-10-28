Boca Juniors'un 18'lik yıldızı için 8 takım devrede

BARCELONA DA DEVREDE

Boca Juniors'un 18 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Agustin Almendra için Premier Lig devi Manchester City başta olmak üzere bir çok ekibin hazırda beklediği bildirildi.Dış basında yer alan haber göre, Pep Guardiola, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli'den Jorginho'yu kadrosuna katamamasının ardından ibreyi Almendra'ta çevirmiş, ancak olumlu yanıt alamamıştı.Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre İspanyol deviiçinteklif yapmaya hazır.2000 doğumlu orta saha oyuncusu için;ve bir çok Avrupa ekibi devrede.Agustín Almendra, bu sezon Boca Juniors forması ile 5 müsabakada forma giyerken 450 dakika sahada kaldı.