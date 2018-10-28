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Boca Juniors'un 18'lik yıldızı için 8 takım devrede

Boca Juniors'un 18'lik yıldızı Agsutin Almendra için Avrupa'nın devleri sıraya girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Boca Juniors'un 18'lik yıldızı için 8 takım devrede
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28 Ekim 2018 17:19
Boca Juniors'un 18 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Agustin Almendra için Premier Lig devi Manchester City başta olmak üzere bir çok ekibin hazırda beklediği bildirildi.

Dış basında yer alan haber göre, Pep Guardiola, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli'den Jorginho'yu kadrosuna katamamasının ardından ibreyi Almendra'ta çevirmiş, ancak olumlu yanıt alamamıştı.

BARCELONA DA DEVREDE

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre İspanyol devi Barcelona, Agustin Almendra için 20 milyon euroluk teklif yapmaya hazır.

2000 doğumlu orta saha oyuncusu için; Barcelona, Manchester City, Inter, Roma, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, RB Leipzig ve bir çok Avrupa ekibi devrede.

Agustín Almendra, bu sezon Boca Juniors forması ile 5 müsabakada forma giyerken 450 dakika sahada kaldı.

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