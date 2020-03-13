Bobby Dixon: "Türkiye neden ligleri ertelemiyor?"

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Bobby Dixon, Türkiye'de basketbol liglerinin ertelenmesini istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Bobby Dixon: 'Türkiye neden ligleri ertelemiyor?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2020 16:32
Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı Türk basketbolcusu Ali Muhammed, ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların ertelenmesi gerektiğini savundu.

Ali Muhammed, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye liginin ertelenmesi neden reddediliyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. THY Avrupa Ligi'nde ise lig askıya alınmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için