Bilyoner.com'da Osaka-Kvitova finali heyecanı!

NAOMI OSAKA, MENTAL OLARAK DA AYAKTA KALDI NAOMI OSAKA, MENTAL OLARAK DA AYAKTA KALDI





KVITOVA SON 8 FİNALİNİ KAZANARAK GELDİ KVITOVA SON 8 FİNALİNİ KAZANARAK GELDİ

OTORİTELER, "KVITOVA KAZANACAK" DİYOR!





BU MAÇA BİLYONER.COM ÜZERİNDEN BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Avustralya Açık finalinde 4 numaralı seri başı Naomi Osaka ile 7 numaralı seri başı Petra Kvitova karşı karşıya geliyor.İlk kez karşı karşıya gelecek bu ikiliden biri, kupayı kazanmaları durumunda ilk kez dünya 1 numarası olacaklar. Tüm tenis otoritelerine göre, her iki isim de şu an kadınlar tenisinin en formda isimleri durumunda...Naomi Osaka, henüz 21 yaşında olmasına rağmen çok olgun bir oyun sergiliyor. 12 ay boyunca maç maç gelişimine şahit olduk. Eylül 2018'de kazandığı ABD Açık'ın ardından arka arkaya iki grand-slam birden kazanmanın sadece 1 galibiyet uzağında. İşaretler, onun büyük bir efsane olacağını gösteriyor. Osaka'nın Melbourne'de final yolu oldukça zorluydu. Magda Linette, Tamara Zidansek'e karşı set vermeden ilerledi. Su-Wei Hsieh, Anastasija Sevastova, Elina Svitolina'ya karşı zorlu maçlar oynadı. Karolina Pliskova'ya karşı da 2-1 kazanarka finale ilerledi. Özellikle, Pliskova maçında mental olarak da zorlayıcı bir mücadeleden galip ayrılmasını bildi.Petra Kvitova ise kariyerinin en formda dönemini yaşıyor. Melbourne Park'taki finale 11 maçlık galibiyet serisiyle geliyor. Ayrıca, son 8 final maçını kazandı. Kariyerinde oynadığı 33 finalin 26'sında Çek raket gülen taraf oldu. Kvitova, Avustralya'da Rybarikova, Irina-Camelia Begu ve Belinda Becic karşısında rahat galibiyetler aldı. Amanda Ansimova ve Ashleigh Barty karşısında da parlak performanslar serigledi. 2 kez Wimbledon kazanan Kvitova, yarı finalede Danielle Collins karşısında 7-6 ve 6-0 kazanarak ne kadar formda olduğunu gösterdi.Tahmini oldukça güç bir maç. Otoritelerin çoğunluğu Petra Kvitova'nın şu an daha iyi olduğunu ve final tecrübesinin çok daha yüksek olmasından ötürü Çek raketi favori görüyor. Osaka'nın formu ise maç içersinde bile daha değişkendi. Kvitova ise stabil bir şekilde çok üst düzeyde oynayarak geldi. İkili arasındaki ilk maç olacak bu. 28 yaşındaki Kvitova, her türlü rakibe ve oyuna karşı koyabilen, daha esnek bir oyuna sahip. Osaka'nın oyunu ise henüz olgunlaşmadı bile.Yakın geçen bir maçın sonucunda, 3 setle Petra Kvitova'nın kazanmasını bekliyoruz.