Beşiktaş'tan sağ beke genç yıldız hamlesi

Gökhan Gönül ile yollarını ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş'ın gündemine Arjantin basınından bir isim geldi.



San Lorenzo'da görev yapan Marcelo Herrera ile Siyah- Beyazlı ekibin ilgilendiği duyuruldu. Esporte Interativo'nun haberine göre, Kara Kartal'ın, şu anki maddi durum nedeniyle 21 yaşındaki sağ beki kiralama formülüyle kadrosuna katmaya çalışacağı belirtildi.



Marcelo Herrera, bu sezon takımı ile 12 resmi maça çıktı. Genç sağ bek, bu maçlarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.







