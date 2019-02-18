Beşiktaş'tan derbi isyanı; 'Biz Türk değil miyiz?'

TFF'nin, Süper Lig'de merakla beklenenmaçının pazartesi günü oynanacağını açıklaması siyah-beyazlıları öfkelendirdi.Gerekçe olarak, Fenerbahçe'nin, Zenit ile perşembe günü yapacağı maç gösteriliyor. Beşiktaş ise sezonun ilk yarısında UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile 29 Kasım Perşembe günü karşılaşmıştı. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlamış ve cuma gününe girildiğinde sona ermişti.Beşiktaş bu maçın ardından sabah saatlerinde İstanbul'a dönmüş ve 2 Aralık Pazar günü de Galatasaray derbisine çıkmıştı.Çifte standarda itiraz eden siyah-beyazlı yöneticiler, "Biz Türk takımı değil miyiz? Bize neden dinlenme fırsatı verilmemişti? Bu kararın iyi niyetle alınmış olma ihtimali yok" diyerek TFF'ye tepkilerini dile getirdi.