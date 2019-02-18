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Beşiktaş'tan derbi isyanı; "Biz Türk değil miyiz?"

Beşiktaşlı yöneticiler, Fenerbahçe derbisinin tarihine "Biz cuma günü biten Avrupa maçından dönüp pazar G.Saray derbisine çıkmıştık. Şimdi fark ne?" diyerek TFF'ye isyan etti.

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'tan derbi isyanı; 'Biz Türk değil miyiz?'
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18 Şubat 2019 06:26
TFF'nin, Süper Lig'de merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının pazartesi günü oynanacağını açıklaması siyah-beyazlıları öfkelendirdi.

Gerekçe olarak, Fenerbahçe'nin, Zenit ile perşembe günü yapacağı maç gösteriliyor. Beşiktaş ise sezonun ilk yarısında UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile 29 Kasım Perşembe günü karşılaşmıştı. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlamış ve cuma gününe girildiğinde sona ermişti.

Beşiktaş bu maçın ardından sabah saatlerinde İstanbul'a dönmüş ve 2 Aralık Pazar günü de Galatasaray derbisine çıkmıştı.

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Çifte standarda itiraz eden siyah-beyazlı yöneticiler, "Biz Türk takımı değil miyiz? Bize neden dinlenme fırsatı verilmemişti? Bu kararın iyi niyetle alınmış olma ihtimali yok" diyerek TFF'ye tepkilerini dile getirdi.

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